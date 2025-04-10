Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η υπεράσπιση των κατηγορούμενων είχε υποβάλλει αίτημα παραγραφής και σήμερα προέκυψαν εξελίξεις, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση, όμως η έδρα είχε διαφορετικό σκεπτικό.



«Νιώθω δικαιωμένος ως προς την απόφαση της εισαγγελέως, βέβαια η έδρα αποφάσισε διαφορετικά σε ό,τι αφορά την παραγραφή. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε τις ενστάσεις μας και θα συνεχίσουμε και στην επόμενη δικάσιμο. Επίσης, θα συζητηθούν και τα αιτήματά μας και επαναλαμβάνω ότι σταθερό μας αίτημα είναι η τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης για να μαθευτεί όλη η αλήθεια» δήλωσε εξερχόμενος ο Φιλήστωρ Δεστεμπασίδης, που είχε δώσει καταθέσεις ως «Μάξιμος Σαράφης».

Ο Ιπποκράτης Μυλωνάς, συνήγορος του κ. Δεστεμπασίδη, σημείωσε ότι «σήμερα κρίθηκε το πρώτο νομικό ζήτημα, αν είχαν παραγραφεί ή όχι τα εγκλήματα. Η εισαγγελέας της έδρας υιοθέτησε τη δική μας πρόταση και ζήτησε να γίνει δεκτή η ένσταση. Το δικαστήριο, όμως, έκρινε διαφορετικά. Ήταν η πρώτη απόφασή του. Έχουμε πολλή συνέχεια ακόμα. […] Ο κ. Δεστεμπασίδης είναι αμετανόητος στην αποκάλυψη της αλήθειας, ο δε ομιλών είναι αμετανόητος στην εφαρμογή του νόμου και την τήρηση των δικονομικών κανόνων».

