Με ισόβια δεσμά, κάθειρξη 13 ετών και χρηματική ποινή 690.000 ευρώ καταδικάστηκε ο 70χρονος γιατρός που κάθισε στο εδώλιο του τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ως «εγκέφαλος» πολυμελούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εισήγαγε μεγάλα φορτία κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2023, όταν, ύστερα από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν 105 κιλά κοκαϊνης σε κοντέινερ με μπανάνες από τον Ισημερινό.

Στο ίδιο κύκλωμα αποδόθηκαν ακόμη δύο φορτία κοκαΐνης - συνολικά 160 κιλών - που κατασχέθηκαν έναν μήνα αργότερα, πάλι στη Θεσσαλονίκη και σε κοντέινερ με μπανάνες από τον Ισημερινό, όπως επίσης και μεγάλες ποσότητες της ίδιας ναρκωτικής ουσίας, που είτε εντοπίστηκαν στο εξωτερικό, είτε επρόκειτο να διακινηθούν. Συνολικά, το κύκλωμα φαίνεται πως βρισκόταν πίσω από μεταφορές κοκαϊνης συνολικού βάρους άνω των 700 κιλών, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο επέβαλε σε άλλα εννέα πρόσωπα πρόσκαιρες ποινές από 4,5 έτη έως 21 έτη και χρηματικές ποινές έως 518.000 ευρώ. Αντίθετα, αθωωτική ήταν η ετυμηγορία των δικαστών για τέσσερις κατηγορούμενους και μεταξύ αυτών για τον γιο του γιατρού και την πρώην νύφη του.

Η διαδρομή της κοκαΐνης και ο ρόλος του γιατρού στο κύκλωμα

Τα παράνομα φορτία που κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη - όπου έφτασαν μέσω του λιμένα της πόλης - εμφανίζονταν να έχει ως παραλήπτη μία εταιρία με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα στο εσωτερικό των κοιλοδοκών που στηρίζουν τα κοντέινερ και επρόκειτο να διακινηθούν στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κατηγορούμενος ως "εγκέφαλος", που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και τσιγάρων, στην απολογία του ομολόγησε μέρος των πράξεών του.

Ανέφερε ότι παρείχε υπηρεσίες σε καρτέλ που εισήγαγαν φορτία κοκαΐνης τα οποία είχε αναλάβει να εξάγει έναντι χρηματικής αμοιβής και με τη συνδρομή συγκατηγορουμένων του, από τις κρύπτες των κοντέινερ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επειδή κάποιες φορές δεν έπαιρνε το ποσό που είχε συμφωνήσει, οι αποστολείς του έδιναν ως αμοιβή ποσότητες κοκαΐνης. Αρνήθηκε δε, ότι έχει σχέση με τις μεγάλες ποσότητες, τονίζοντας ότι αυτές πήγαιναν αλλού.

