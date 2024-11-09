Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 9 Νοεμβρίου

Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία - Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα «χρόνια πολλά» 

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας

Γιορτάζουν οι:

  • Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
  • Ελλάδιος, Ελλάδης
  • Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
  • Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

Επίσης, η 9η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Ανατολή ήλιου: 06:59 - Δύση ήλιου: 17:18

Σελήνη 7.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark