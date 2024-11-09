Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.

Γιορτάζουν οι:

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα

Ελλάδιος, Ελλάδης

Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα

Επίσης, η 9η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού

Ανατολή ήλιου: 06:59 - Δύση ήλιου: 17:18

Σελήνη 7.6 ημερών

