Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 9 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως, Οσίου Ελλαδίου, Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας.
Γιορτάζουν οι:
- Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα, Νεκταρούλα
- Ελλάδιος, Ελλάδης
- Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
- Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα
Επίσης, η 9η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού
Ανατολή ήλιου: 06:59 - Δύση ήλιου: 17:18
Σελήνη 7.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
