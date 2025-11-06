Μακελειό στα Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι δύο άνδρες που συμμετείχαν στο επεισόδιο, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η οποία αποφάσισε την προσωρινή κράτησή τους.

Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που διακρίνεται στο βίντεο με τα καλάζνικοφ

Νωρίτερα, συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, στα Βορίζια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται πως χθες συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται εμπλεκόμενος στο επεισόδιο, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στο βίντεο διακρινόταν και δεύτερο άτομο, το οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το απόγευμα.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη

Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πέρασε νωρίτερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινικές διώκεις.

Ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού για το μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το cretalive, οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.