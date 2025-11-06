Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Μεγάλος όγκος νερού φαίνεται ότι έχει πέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως η Φοινικιά και οι Μαλάδες του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στη μετακίνηση των οχημάτων, αλλά και των πεζών.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, μικρής έκτασης κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τμήμα του δρόμου από Μπαλί προς Φόδελε.

«Τα μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης όπως και των Δήμων βρίσκονται ήδη επί ποδός για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, όπου αυτά υπάρχουν. Μέχρι στιγμής ωστόσο πέρα από αυτά μικρής έκτασης προβλήματα, δεν έχουν υπάρξει καταγραφές πλημμυρισμένων οικιών ή οτιδήποτε άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Ποτάμια οι δρόμοι στα Χανιά

Η σφοδρή βροχόπτωση επηρέασε και τα Χανιά με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… «ποτάμια». Τα στενά της Παλιάς Πόλης των Χανίων θυμίζουν.. Βενετία, καθώς η στάθμη του νερού βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που η διέλευση είναι αδύνατη, σύμφωνα με τo zarpanews.

Η ΠυροσβεστικηΥπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων καθώς έχουν υπερχειλίσει φρεάτια με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στην οδό Κονδυλάκη στην παλιά πόλη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Στην Σούδα αφού τα νερά της βροχής έφτασαν στις αυλές των σπιτιών.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Η κακοκαιρία σταδιακά θα επηρεάσει όλο το νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.