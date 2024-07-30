Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει πλέον η φωτιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στις Πετριές Εύβοιας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες μικροεστίες, ωστόσο δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

«H φωτιά πραγματικά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και έγινε επίσης πολύ γρήγορα επικίνδυνη, γιατί εξελίχθηκε πολύ κοντά σε οικισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις το ύψος της φλόγας ξεπέρασε τα 25 μέτρα, δυσκολεύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, δημιουργώντας τεράστια ακτινοβολία με αδυναμία σε κάποιες περιπτώσεις προσέγγισης των επίγειων δυνάμεων στην εστία της πυρκαγιάς», δήλωσε στον ΣΚΑΙ, ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ο ίδιος ανέφερε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες, κυρίως ανάμεσα σε Πετριές και Κριεζά, εκεί όπου ουσιαστικά και τοπογραφικά ξεκίνησε εχθές η πυρκαγιά καίγοντας δάσος αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ενιαίο μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή.

Υπογράμμισε πως προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των οικισμών. «Θα πρέπει να σας πω ότι μεταξύ άλλων δόθηκε μεγάλος αγώνας και τελικά καταφέραμε να προστατέψουμε και τον υδροβιότοπο της λίμνης του Διστομου. Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής προστασίας παραμένουν στο πεδίο και δίνουν πραγματική μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς στην Εύβοια».

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού σώματος, σημείωσε ότι σήμερα Τρίτη, από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής 18 νέες πυρκαγιές σε Άγιο Σώστη Φθιώτιδας, Κόκκινο Μεσσηνίας, Λαγανά Ζακύνθου, Αμυγδαλιά Λάρισας, Πέλλα, αλλά και πάρα πολλές άλλες ακόμα πυρκαγιές. «Μεγάλη προσοχή από όλους μας γιατί είμαστε ακόμη στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου», επισήμανε ο ίδιος.

Στο σημείο παραμένουν 205 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 19 εναέρια μέσα (13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό). Παράλληλα συνδράμουν, εθελοντές, υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Λίγο μετά τις 07.30 σήμερα το πρωί οι πολίτες στην περιοχή Κριεζά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αγίους Αποστόλους και Κάλαμο.

Η Πυροσβεστική έδινε μάχη με τις φλόγες σε δύσβατα σημεία.

Προληπτικά έχει μεταβεί στην περιοχή, πυροσβεστικό πλοιάριο και το Λιμενικό Σώμα έχει κινητοποιηθεί με πλωτά μέσα πλησίον της ακτογραμμής.

Επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν στην απομάκρυνση των κατοίκων. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Λίγο μετά τη 01:20 τα ξημερώματα της Τρίτης ήχησε ξανά το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στο Κλιμάκι και τη Λιανή Άμμο να απομακρυνθούν προς τα Κριεζά.

Σε προηγούμενο μήνυμα του 112 γύρω στις 20.15 χθες το βράδυ οι πολίτες είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από Κόσκινα προς Ζάρακες.

Στην Εύβοια ο Κικίλιας

Για «μία δύσκολη πυρκαγιά, καθότι ξεκίνησε σε δύσκολο σημείο, σε χορτολιβαδική, χαμηλή βλάστηση και έφυγε γρήγορα» έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας που μετέβη στην Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:17 χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Πετριές και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έλαβε άμεσα επικίνδυνες διαστάσεις κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Παράλληλα σύμφωνα με την Πυροσβεστική ένας Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στην Εύβοια τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

