Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Πετριές του δήμου Κύμης- Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η ένταση της φωτιάς αλλά και των ανέμων έχει μειωθεί με την πυρκαγιά να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και το κυρίως μέτωπο της να βρίσκεται εσωτερικά των οικισμών Πετριές, Κριεζά, Κοσκινά και Αλώνια.

Λίγο μετά τη 01:20 τα ξημερώματα της Τρίτης ήχησε ξανά το 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στο Κλιμάκι και τη Λιανή Άμμο να απομακρυνθούν προς τα Κριεζά.

Το νέο μήνυμα μέσω του 112 ζητά να απομακρυνθούν προς Ζάρακες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική το νέο μήνυμα εκδόθηκε γύρω στις 20:15 καθώς αρκετοί κάτοικοι γύρισαν πίσω στο χωριό Κοσκινά.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Κοσκινά απομακρυνθείτε προς Ζάρακες μέσω επαρχιακής οδού Καρύστου».

Σημειώνεται ότι για τον ίδιο οικισμό εκδόθηκε μήνυμα στις 15:46.

Οπως επισημαίνει το evima.gr, ο κόσμος φεύγει από τα σπίτια του με εντολή της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τη μετάδοση του τοπικού μέσου, οι φλόγες βρίσκονται μια ανάσα από τα σπίτια, τόσο στο χωριό Κριεζά όσο και στα Κόσκινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης, έπαθε εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αλιβερίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πλέον, στο σημείο επιχειρούν 189 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατέθηκαν 26 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 16 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Προληπτικά έχει μεταβεί στην περιοχή πυροσβεστικό πλοιάριο και το Λιμενικό Σώμα έχει κινητοποιηθεί με πλωτά μέσα πλησίον της ακτογραμμής.

Επίσης, δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν στην απομάκρυνση των κατοίκων.

Στην Εύβοια ο Κικίλιας

Στην Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:17 σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Πετριές κι , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έλαβε άμεσα επικίνδυνες διαστάσεις κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Παράλληλα σύμφωνα με την Πυροσβεστική ένας Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στην Εύβοια τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

