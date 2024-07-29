Φωτιά- Εύβοια: Έσκασε ανεμογεννήτρια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην Εύβοια, που έχει σπάσει σε αρκετά διαφορετικά μέτωπα και συνεχίζει να απειλεί οικισμούς.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στις Πετριές, κινήθηκε προς Κριεζά και στη συνέχεια προς Κόσκινα, ενώ πέρασε και τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στη Νότια Εύβοια, με αποτέλεσμα να μπει στον κάμπο του Δύστου.

Στην περιοχή των Πετριών, μάλιστα, υπάρχουν και αρκετές ανεμογεννήτριες και σε μία από αυτές έγινε έκρηξη η οποία παραλίγο να προκαλέσει τραγωδία.

Τα κομμάτια από την ανεμογεννήτρια που έσκασε, έπεσαν δίπλα στους εθελοντές της ομάδας SAR312 και στους πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή. Η φωτογραφία με το κομμάτι που προσγειώθηκε στο έδαφος, είναι χαρακτηριστική.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει καεί ένα ξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην περιοχή.

Νωρίτερα, πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.



EVIMA.GR





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.