Mailo's: Πώς ο Νίκος Μουτσουρούφης γέμισε όλη την Ελλάδα με μακαρονάδες

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Όταν ο Νίκος Μουτσουρούφης έβαλε το Mailo’s - The Pasta Project στη ζωή μας, ήλπιζε βέβαια στην επιτυχία, δεν περίμενε όμως ότι μέσα σε διάστημα 5 ετών θα έφτανε να πουλάει μισό εκατομμύριο μακαρονάδες τον μήνα.

Πριν λίγες εβδομάδες το Mailo’s είχε γενέθλια -έγινε 5 χρονών- και το «μαγικό κόκκινο κυπελάκι», με το χαρακτηριστικό σκυλάκι, έχει κερδίσει εκατομμύρια πελάτες.

Και το mastermind πίσω από το «φαινόμενο» αυτό έχει ονοματεπώνυμο: Νίκος Μουτσουρούφης.

Ο «Mr Mailo», ο οποίος σε λίγες εβδομάδες κλείνει τα 29 του χρόνια, κατέκτησε πέρυσι τον Νοέμβριο μια θέση στην ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30» για την επιχειρηματική του δράση. Κι αυτό, καθώς έχει να επιδείξει ένα σημαντικό success story στον χώρο της εστίασης, γιατί κατάφερε να εντάξει τα ζυμαρικά στο μενού του street food, μιλώντας πρωτίστως στην καρδιά (ενδεχομένως και στην... κοιλιά) του νεανικού κοινού.

Συναντήσαμε τον ιδρυτή και CEO της αγαπημένης αλυσίδας, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και μας είπε τα πάντα για τη συνήθεια που έγινε λατρεία σε κάθε γειτονιά της Αθήνας.

«Όραμά μας το all around the world concept»

Κυριολεκτικά με το «καλημέρα» ο Νίκος φρόντισε να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο αγαπά αυτό το εγχείρημα και πόσο αφοσιωμένος παραμένει. Λίγο ο τρόπος που μιλούσε, λίγο ο ενθουσιασμός κάθε φορά που έλεγε «Mailo’s», αρκούσε για να καταλάβεις πόσο δεμένος είναι με το project αυτό.

«Αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας το 2019 που ξεκινήσαμε ήταν να δημιουργήσουμε κάτι το all around the world, ένα ταξίδι γεύσεων με βάση το μακαρόνι. Αυτό κάνει το Mailo, ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο και φέρνει τις μακαρονάδες σε σένα, σαν ένας άλλος Άγιος Βασίλης» ξεκίνησε να μας λέει και διευκρινίζει:

«Δεν οραματίστηκα ένα απλό ιταλικό εστιατόριο, αλλά ένα concept ζυμαρικού με συνταγές από όλον τον κόσμο, ένα κράμα πολυπολιτισμικό με επιρροές από Ινδία έως Αμερική. Έχουμε Carbonara που είναι ιταλική αλλά με δική μας παραλλαγή, έχουμε μακαρονάδες με αμερικανικά στοιχεία, ελληνικό αποδομημένο Παστίτσιο, αλλά και την ινδική Tikka Masala. Και όπως φαίνεται, αυτό ακριβώς το concept το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, καθιστώντας μας πάνω από όλα ένα love project, που είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα».

Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι γνωρίζω αρκετά άτομα που έχω ακούσει πολλές φορές να λένε «δεν θέλω μακαρόνια, Mailo’s όμως έτρωγα». Και φυσικά όταν μοιράστηκα δυνατά αυτή μου τη σκέψη με τον Νίκο, ένα πλατύ χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του.

«Πράγματι δεν είναι λίγες οι φορές που αντί να πεις ‘πάμε Mailo’s για μια μακαρονάδα’, λες σκέτο ‘πάμε για Mailo’s’. Όπως λες σκέτο ‘πάμε για Mac’. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αναφέρεσαι πλέον σε μια ειδική κατηγορία που δίνει μια διαφορετική διάσταση στο ζυμαρικό, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας».

«Πολλές συνταγές των Mailo’s έχουν εμπνευστεί από την παιδική μου ηλικία»

Στη συνέχεια, ο ίδιος θέλησε να πάρει τα πράγματα από την αρχή, έτσι λοιπόν άρχισε να μας διηγείται πως από αρκετά μικρός είχε μέσα του το μικρόβιο της μαγειρικής, καθώς πειραματιζόταν στην κουζίνα από παιδί.

Δεν ήταν πάνω από 9-10 χρονών και έφτιαχνε carbonara για πρωινό και η αλήθεια είναι πολλές συνταγές των Mailo’s έχουν εμπνευστεί από την παιδική του ηλικία.

«Όταν για παράδειγμα ο πατέρας μου έφτιαχνε παστίτσιο στο σπίτι, θυμάμαι έπαιρνα μια κουταλιά μπεσαμέλ, μια κουταλιά κιμά και με το που έβραζαν τα μακαρόνια, τα έπαιρνα και αφού τα ψιλόκοβα τα έβαζα και τα ανακάτευα μέσα σε μπολάκι να τα φάω πιο γρήγορα χωρίς να περιμένω 2 ώρες να ψηθεί και να κρυώσει το πιάτο» διηγείται, κάνοντας ειδική αναφορά στη γιαγιά του που έφτιαχνε τις «τέλειες χυλοπίτες με τα αυγά και το σιμιγδάλι».

Όπως εξηγεί, αυτή ακριβώς η παιδική αναπαράσταση συμβαίνει και στο Mailo’s με το παστίτσιο, ενώ εκείνη τη στιγμή συνειρμικά ως γνήσιος Disney fan αναφέρθηκε και στα meatballs τα οποία εμπνεύστηκε από τη «Λαίδη και τον Αλήτη» στη γνωστή σκηνή στο εστιατόριο του Tony υπό τους αξέχαστους ήχους του «Bella Notte».

Πώς βρήκε το όνομα «Mailo’s»

«Έχοντας ως πρότυπο τα fish and chips της Αγγλίας, ήθελα να κάνω ένα μονοποικιλιακό μαγαζί και την ιδέα τη δούλευα μέσα μου ήδη από το 2014. Μάλιστα το logo το είχα τοιχοκολλημένο στο δωμάτιό μου», λέει, θυμίζοντας μάλιστα στον εαυτό του ότι η Βρετανίδα μητέρα του δούλευε κι εκείνη σε εστιατόριο fish and chips.

Όταν μιλάμε για fish and chips, εννοούμε την τηγανητή πατάτα με τον παναρισμένο μπακαλιάρο, που ο μέσος Άγγλος παραδοσιακά θα πάρει μαζί του στο πάρκο, στο γήπεδο ή στο ποτάμι. Κάπως έτσι, λοιπόν, κι ο ίδιος θέλησε να δημιουργήσει ένα φαγητό που να «περπατιέται» έξω σαν τα fish and chips ή τον καφέ.

Και κατά πώς φαίνεται τα κατάφερε, δεδομένου ότι άτομα κάθε ηλικίας παίρνουν Mailo’s και περπατούν περήφανα μαζί τους, βγάζοντας stories από διάφορα σημεία έξω, όπως έναν δρόμο, ένα παγκάκι, ένα αυτοκίνητο ή ακόμα και από τον Λυκαβηττό.

«Το concept το δούλευα συγκροτημένα έχοντάς το ονομάσει από τότε “The Pasta Project”», προσθέτει. Αργότερα στο λογότυπο προστέθηκε και το «Mailo», το όνομα του σκύλου του, μας λέει.

«Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον γκουρού του design Γιάννη Κουρούδη και όλη την ομάδα της Κ2 που γέννησαν το λογότυπο και έδωσαν ψυχή και σώμα για να ζωντανέψει το brand Mailo’s».

Από μικρός στην εστίαση

«Από μικρός δούλεψα για πρώτη φορά σε ελληνικές ταβέρνες και σε gourmet εστιατόρια, όπως στο Greenhouse του Λονδίνου. Μάλιστα το 2012 ήμουν και σε ένα παγωτατζίδικο το καλοκαίρι στην Αγγλία, όπου έφτιαχνα gelato και ύστερα το πουλούσα από ένα stand στους περαστικούς.

Ήθελε να αφήσει το δικό του στίγμα και να χαράξει τη δική του πορεία, βιώνοντας τη δική του γαστρονομική ενηλικίωση.

«Στα 18 μου ξεκίνησα για πολύ καιρό να ψάχνω για μαγαζί ώστε να δώσω σάρκα και οστά σε αυτό που σκεφτόμουν. Δυστυχώς τότε δεν είχα το budget», εξηγεί.

«Ήρθαμε για να μείνουμε, δεν στοχεύαμε να γίνουμε trend»

Τελικά τον Σεπτέμβριο του 2019 άνοιξε το πρώτο Mailo’s στο Κολωνάκι, μια επένδυση μικρή σε έναν μικρό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά βάση ίδια κεφάλαια, σε ένα project που ξεκίνησε πειραματικά για να αποδείξει τη δύναμή του.

«Αυτό που μονίμως σκεφτόμουν ως business plan ήταν να μπει το κατάλληλο στήσιμο για τον διεθνιστικό χαρακτήρα του εγχειρήματος», αναφέρει.

Πράγματι, όπως σημειώνει, το Mailo’s στήθηκε για να γίνει αλυσίδα, όχι μονάχα ένα μαγαζί.

«Ανοίξαμε, όμως όσο κι αν σας φανεί περίεργο, ο νούμερο ένα στόχος για εμάς ήταν να μη γίνουμε trend». Απαντώντας στο απορημένο μου βλέμμα, αιτιολογεί ότι συνήθως οι μόδες και οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται και «εμείς ήρθαμε για να μείνουμε», με βαθιά πίστη στο project και με βάση τη φρεσκάδα του αυθεντικού ζυμαρικού.

Μέσα σε αυτήν την αγωνιώδη προσπάθεια ήρθε και ο COVID, ωστόσο ο Νίκος δεν πτοήθηκε.

«Η περίοδος της καραντίνας ήταν καταστροφική για την εστίαση, αλλά βλέπαμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε μαζικά να έρχεται σε εμάς για takeaway, έτσι δεν γινόταν να μην αφουγκραστούμε την επιθυμία του».

Wolt και αποκλειστικότητα

Σκέφτηκε και πρότεινε λοιπόν στη νεοεισερχόμενη τότε στην ελληνική αγορά Wolt την αποκλειστικότητα.

«Θεωρούσα ότι μπορούσαμε να ανέβουμε μαζί. Και τελικά έτσι έγινε! Μας βοήθησαν πρώτα απ’ όλα με το marketing. Κι εμείς όμως τους βοηθήσαμε, φέρνοντας νέους πελάτες και κυρίως gen zetters. Φανταστείτε ότι μας έπαιρναν τηλέφωνο για παραγγελία και τους στέλναμε στην ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt. Λίγο μετά ήρθε και μια στρατηγική συμφωνία με την Coca-Cola, που επίσης βοήθησε στο marketing και την προώθηση».

Τα 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και τα σχέδια για το εξωτερικό

Σήμερα λειτουργούν 40 καταστήματα με το σήμα Mailo’s σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε κάθε Mailo’s spot, μια pasta machine ετοιμάζει τα 3 είδη φρέσκων ζυμαρικών που μπορείς να επιλέξεις. Κορυφαία σε ποιότητα υλικά, η ίδια κρέμα γάλακτος αλλά και ένα εξαιρετικό σιμιγδάλι, μεταφέρονται καθημερινά σε 40 σημεία σε όλη τη χώρα.

«Τον 1ο χρόνο πουλούσαμε 1.500 μακαρονάδες τον μήνα μόνο από το Κολωνάκι. Σταματήσαμε να ανησυχούμε όταν ο τζίρος των πρώτων δυο ημερών κάλυπτε το ενοίκιο. Σήμερα δίνουμε έως και 500.000 μακαρονάδες τον μήνα.

Λίγο πριν κλείσουμε τη συνέντευξη, δεν παρέλειψε να μας αποκαλύψει πως άμεσα θα ανοίξουν νέα παραρτήματα σε επαρχιακές πόλεις και νησιά στη χώρα. Από εκεί και έπειτα, όμως, ο στόχος θα είναι η επέκταση στο εξωτερικό. «Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο concept μπορεί να πετύχει και έξω», σημειώνει.

Πρόκειται με άλλα λόγια για ένα project με προοπτική διεθνούς ανάπτυξης, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αντίστοιχα μεγάλες αγορές.

Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Έτσι λοιπόν, το Mailo’s αντέχει και συνεχίζει να πρωτοπορεί.

Εξάλλου, κρίσιμο κομμάτι της επιτυχίας είναι το ίδιο το φαγητό που προσφέρουν. «Υπήρχε κενό στην αγορά. Γι’ αυτό ο κόσμος αγάπησε αυτό που οραματίστηκα. Όπως είπα πριν, ο κόσμος δεν πάει να φάει μακαρόνια στα Mailo’s, αλλά πηγαίνει “να φάει Mailo’s”».

Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σημαντικό «όπλο» το marketing του ίδιου του brand. Άλλωστε, όπως λέει ότι είναι σημαντική η διαχείριση ισορροπίας ανάμεσα στην ταυτότητα με το storytelling, καθώς ειδικά η Gen Z έχει αγκαλιάσει θερμά το εγχείρημα.

«Το τι virality και celebrity impact έχουμε πάρει από το Κολωνάκι ως ώθηση, δεν λέγεται. Κοιτούσες social και νόμιζες ότι το Mailo’s έχει τουλάχιστον 10 μαγαζιά. Όσοι με γνώριζαν, έλεγαν ‘α έχει τα Mailo’s, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένα μαγαζί».

Επομένως, το value που δόθηκε από έναν άνθρωπο μόλις στα 23 του ήταν πολύ δυνατό. Ο ίδιος το υποστηρίζει μέχρι και σήμερα αυτό.

«Η αλήθεια ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι τεχνητό, αλλά βασίζεται σε κάτι που βλέπεις μπροστά σου. Έτσι συμβαίνει και με τη φρεσκάδα του ζυμαρικού που κόβεται μπροστά σου."

Το new deal με τον Βλάσση Γεωργάτο

Ο Νίκος αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συμφωνία, με την οποία ο Βλάσσης Γεωργάτος της Γρηγόρης αγόρασε μετοχές της αλυσίδας.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό deal ύψους 4 εκατ. ευρώ αρχικά, με το οποίο ο κ. Γεωργάτος αποκτά το 20% της αλυσίδας που ήδη μετρά 40 καταστήματα.

«Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ καλή συμφωνία, δεδομένου ότι η αξία της επιχείρησης έχει αυξηθεί από τη στιγμή που κλείσαμε τη συμφωνία», σχολιάζει ο Νίκος.

«Ο Βλάσσης είναι ένας επιχειρηματίας, με πάθος και όραμα για την εστίαση. Είδα έναν άνθρωπο που έχει διανύσει μία μεγάλη και πετυχημένη διαδρομή και που λόγω της εμπειρίας του προτείνει λύσεις για κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι λύσεις που προτείνει είναι σαφείς και ανατρεπτικές, γιατί σκέφτεται out of the box».

Τα μαθήματα και τα συναισθήματα

Τι μαθήματα όμως έχει πάρει και τι συναισθήματα έχει αποκομίσει ο Νίκος Μουτσουρούφης από τη μέχρι τώρα διαδρομή του;

«Πρώτα απ’ όλα μην ακούς συμβουλές από κάποιον άσχετο. Πολλοί μου λέγανε ότι θα χάσω τα λεφτά μου, μεσίτες έλεγαν ότι το σημείο που άνοιξα το μαγαζί είναι “καταραμένο”, φίλοι μου έλεγαν “βάλε και κάνα σάντουιτς”. Όχι! Αν άκουγα όλους αυτούς, πολύ απλά δεν θα είχα φτάσει εδώ. Οπότε το να πιστέψεις στον εαυτό σου και στην ιδέα σου είναι θεμελιώδες, κι ας ακούγεται κλισέ».

«Είχα όνειρο να κάνω τον μπαμπά μου περήφανο. Χωρίς τις δικές του συμβουλές σίγουρα δεν θα είχα καταφέρει τίποτα, γιατί δεν ήταν τίποτα ρόδινο, υπήρχαν δυσκολίες. Ωστόσο, όπως λένε, οι δυσκολίες χτίζουν χαρακτήρα. Κι εγώ ήθελα πάση θυσία να πετύχω», κατέληξε.

Σε κάθε περίπτωση, το δικό μας συμπέρασμα μετά το τέλος της μεταξύ μας συζήτησης είναι ότι ο Νίκος διαθέτει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό που ορίζει την προσωπικότητά του: αγαπά τη μαγειρική, είναι βαθύτατα δημιουργικός, χωρίς όμως να χάνει το στοιχείο του επιχειρηματία.

Και αυτό το έχουν λίγοι άνθρωποι στον χώρο.

International Pasta Day: Η μέρα-θεσμός που γιορτάζεται πλέον μόνο με Mailo’s

Λίγο πριν κλείσουμε, ας θυμηθούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και νομίζω όλες και όλοι μας έχουμε διπλό λόγο για να γιορτάσουμε. Πρώτον και κύριον είναι Παρασκευή, που σημαίνει έρχεται υπέροχο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο για ξεκούραση και επαναφόρτιση μηχανών.

Το κυριότερο όμως; Τυγχάνει να είναι είναι Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών.

«H ζωή είναι ένας συνδυασμός μαγείας και ζυμαρικών» είχε πει κάποτε ο Ιταλός σκηνοθέτης Φεντερίκο Φελίνι, αποτίνοντας έτσι φόρο τιμής στο αγαπημένο πιάτο της πατρίδας του και όχι μόνο.

«Προτιμώ να τρώω μακαρόνια και να πίνω κρασί, απ' το να φοράω νούμερο extra small» είχε δηλώσει με τη σειρά της η Ιταλίδα Diva, Σοφία Λόρεν, γνωστή για τη λατρεία της στο spaghetti.

Καλές οι καλλιτεχνικές αναδρομές, ας μείνουμε όμως στα καθ’ ημάς!

Παγκόσμια Μέρα Ζυμαρικών σήμερα, η οποία πλέον αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό στα Mailo’s. 40 καταστήματα, χιλιάδες pasta lovers, χιλιάδες δωρεάν φρέσκιες μακαρονάδες, λογικό δεν είναι;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.