Σοκ στην τοπική κοινωνία του Πτελεού Μαγνησίας, προκαλεί η είδηση για τον εντοπισμό ενός πτώματος σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του χωριού δεμένο χειροπόδαρα με ζώνη παντελονιού, γεγονός που μαρτυρά ότι πιθανότατα έχει δολοφονηθεί.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές, καθώς πιθανολογείται ότι είναι η σορός ανήκει στον άτυχο 49χρονο Γιάννη Καραμπάτση, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 23 Απριλίου.

Μιλώντας στο TheNewspaper.gr ο δικηγόρος της οικογένειας του Γ. Καραμπάτση ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, νεκροψίας και νεκροτομής, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την Εισαγγελία του Βόλου.

Ο δικηγόρος ζητά ακόμα από τις αστυνομικές Αρχές να μην απομακρυνθούν άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του άτυχου 49χρονου.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνουν τη σορό.

Πηγή: skai.gr

