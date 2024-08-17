Με τη βοήθεια ενός δύτη και μέσα στο ξεχωριστό περιβάλλον του Ενυδρείου στο Ηράκλειο Κρήτης επέλεξε ένας νεαρός άνδρας να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο Σωτήρης άκουσε το "Ναι" και το ζευγάρι εισέπραξε πολλά χειροκροτήματα και συγχαρητήρια από τους παρευρισκόμενους.

Η σκηνή απαθανατίστηκε και μοιράστηκε μέσα από τη σελίδα του Ενυδρείου στο Facebook.

Η πρόταση γάμου που κρατούσε ο δύτης έγραφε:

«Στα πιο όμορφα μονοπάτια της ζωής μου, θέλω να είσαι η πριγκίπισσα που θα με συντροφεύει. Όμορφή μου, κάνε με ευτυχισμένο και πες μου το ΝΑΙ!! Εμμανουέλα μου σ΄αγαπώ, θέλεις να με παντρευτείς;;;»

Ο δύτης που καταδύθηκε, όπως αναφέρει το Ενυδρείο, «έδωσε» το μήνυμα και κατάφερε να ακουστεί το πολυπόθητο ναι!

Οι επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Ενυδρείο ενθουσιασμένοι χειροκρότησαν και συνεχάρησαν το ζευγάρι.

Πηγή: skai.gr

