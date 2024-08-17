Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κάτω Νευροκόπι, στη Δράμα.
Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κάτω Νευροκόπι, #Δράμα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2024
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ηςΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 4 Ε/Π.
Πηγή: skai.gr
