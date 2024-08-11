Λογαριασμός
Σορός άνδρα εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στον Προφήτη Ηλία Αργολίδας

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Αργολίδας κατά της βραδινές ώρες χθες Σάββατο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

