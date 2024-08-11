Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Αργολίδας κατά της βραδινές ώρες χθες Σάββατο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα στον Προφήτη Ηλία Αργολίδας. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/3QyzWtZgCy — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2024

