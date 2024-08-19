Λογαριασμός
Ανατροπή στην υπόθεση με τη σορό 49χρονου στον Πτελεό Μαγνησίας- Η νεκροψία δεν έδειξε εγκληματική ενέργεια

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική για τον 49χρονο που βρέθηκε νεκρός στον Πτελεό 

Μαγνησία

Ανατρέπονται οι αρχικές εκτιμήσεις περί δολοφονίας του 49χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε πριν δύο ημέρες στον Πτελεό Μαγνησίας, δεμένη χειροπόδαρα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι ισχυρές οι ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν  βρέθηκαν προθανάτιες η μεταθανάτιες κακώσεις. Επίσης δεν φαίνεται να βλήθηκε από απλό ή από μαχαίρι .
Έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές

