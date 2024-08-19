Ανατρέπονται οι αρχικές εκτιμήσεις περί δολοφονίας του 49χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε πριν δύο ημέρες στον Πτελεό Μαγνησίας, δεμένη χειροπόδαρα.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι ισχυρές οι ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν βρέθηκαν προθανάτιες η μεταθανάτιες κακώσεις. Επίσης δεν φαίνεται να βλήθηκε από απλό ή από μαχαίρι .

Έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.