Ανατρέπονται οι αρχικές εκτιμήσεις περί δολοφονίας του 49χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε πριν δύο ημέρες στον Πτελεό Μαγνησίας, δεμένη χειροπόδαρα.
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι ισχυρές οι ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν βρέθηκαν προθανάτιες η μεταθανάτιες κακώσεις. Επίσης δεν φαίνεται να βλήθηκε από απλό ή από μαχαίρι .
Έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές
Πηγή: skai.gr
