Λίγο μετά τη δύση του ηλίου, απόψε στον ουρανό θα ανατείλει η υπέρλαμπρη πανσέληνος του Αυγούστου γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω των ιθαγενών της Αμερικής οι οποίοι τέτοια μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι – γνωστό και ως μουρούνα.

Το ολόγιομο φεγγάρι που θα ανατείλει απόψε χαρακτηρίζεται και «υπερπανσέληνος» καθώς εμφανίζεται έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, συγκριτικά με μια απλή πανσέληνο.

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι μαγευτική και εκατομμύρια ζευγάρια μάτια στρέφονται στον ουρανό σε όλο τον κόσμο για να την απολαύσουν.

Στη χώρα μας, πάνω από 100 επιλεγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι και μουσεία, να μείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο, προκειμένου το κοινό να απολαύσει το θέαμα.

Μαγευτικό θα είναι το θέαμα και για τους τυχερούς που θα το δουν από κάποια παραλία ή μία βεράντα με άπλετη θέα στον νυχτερινό ουρανό.



Πηγή: skai.gr

