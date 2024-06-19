Ο Απόστολος Λύτρας δεν έχει παραβιάσει κανέναν περιοριστικό όρο, δήλωσε ο συνήγορος του γνωστού ποινικολόγου, Πέτρος Πανταζής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πανταζής σημείωσε ότι έχουν επιβληθεί συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, να μετοικίσει, να μην προσεγγίζει το θύμα και να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Λύτρας έπρεπε να πάρει κάποια ρούχα και προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι του, γι' αυτό και υπήρξε επικοινωνία με την παθούσα, όχι από τον κ. Λύτρα, όπως είπε ο κ. Πανταζής, για να μεταβεί η κόρη του με τη μητέρα της, πρώην σύζυγο του ποινικολόγου, να παραλάβουν τα πράγματα.

«Πήγαν, λοιπόν, μετά από επικοινωνία με το θύμα με μηνύματα, προκειμένου να πάρουν τα πράγματα. Όταν έφτασαν, ενεργοποιήθηκε το panic button, δεν ξέρω για ποιον λόγο» είπε ο κ. Πανταζής.

Πήγαν οι δύο γυναίκες να πάρουν απαραίτητα για τη διαβίωσή του, είπε και πρόσθεσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί γίνονται όλα αυτά.

«Δεν έχει σταλεί κανένα απειλητικό μήνυμα από τον κ. Λύτρα, είναι πιστοποιημένο αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτή την παραφιλολογία. Δεν έχει παραβιάσει κανένα όρο, δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα» πρόσθεσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχει διαμειφθεί κάτι ήταν μεταξύ των ανθρώπων στο σπίτι. «Αλλά, ο κ. Λύτρας τι σχέση έχει;» σημείωσε.

Ερωτηθείς αν ο κ. Λύτρας θα εμφανιστεί αυτοβούλως στο ΑΤ Παλλήνης, απάντησε ότι αν αναζητείται, θα δώσει τις εξηγήσεις του.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει παραβίαση περιοριστικού όρου, κατέληξε ο κ. Πανταζής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.