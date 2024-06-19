Τη σεξουαλική κακοποίησή της από τον 70χρονο πατέρα της κατήγγειλε μία 32χρονη στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Αστυνομία η πρώτη φορά που έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο ήταν το 1998, σε ηλικία μόλις 6 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η 32χρονη απευθύνθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, όπου εκτός από τον βιασμό πριν από 26χρονια, κατήγγειλε τον ηλικιωμένο πατέρα της ότι τη βίασε ξανά τον Αύγουστο του 2023 αλλά και τον τρέχοντα μήνα, ενώ αποπειράθηκε να τη βιάσει και τον περασμένο Μάρτιο.

Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατ' εξακολούθηση (τετελεσμένο και σε απόπειρα), προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, εξύβριση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

