Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 09:00 στο Παραδείσι Καρύστου Ευβοίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση τη φωτιάς συνέδραμαν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

«Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα στην περιοχή Κατσαρώνι και Χάνια και πνέουν ισχυροί άνεμοι», είπε στο evima.gr ο πρόεδρος της Κοινότητας Μαρμαρίου Νίκος Τσαλιαγκός.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

