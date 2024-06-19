Της Ιωάννας Μάνδρου

Αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος με προσωρινή κράτηση για τον δικηγόρο Απόστολο Λύτρα μελετούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ήδη, το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού, σύζυγος του γνωστού δικηγόρου Σοφία Πολυζωγοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του ως ηθικού αυτουργού σε απειλή ενώ μηνύσεις κατατέθηκαν και κατά της πρώην συζύγου του δικηγόρου που πήγε στο σπίτι του στην Παιανία συνοδευόμενη και από άλλα πρόσωπα για να πάρει τα ρούχα του Απόστολου Λύτρα, καθώς ήδη έχει περιοριστικό όρο μετοίκισης.

Πάντως, το θύμα της άγριας επίθεσης τον μήνυσε εκ νέου για απειλητικό μήνυμα ενώ ο συνήγορος της Θέμις Σοφός έχει ήδη μεταβεί στην ανακρίτρια ζητώντας την προσωρινή του κράτηση.

Οι νέες ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο απόηχο της αμφισβήτησης της πρωτοβουλίας του Αρείου Πάγου να ελεγχθεί η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που άφησαν τον δικηγόρο ελεύθερο παρά τη βαριά κακοποίηση της συζύγου του, ενώ ήδη χθες η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ζήτησε άμεσα την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών.

