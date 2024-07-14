Σε 74 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων, που έγινε χθες έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και ειδικότερα στην οδό Τσόχα.

Η αναλυτική ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ:

«Εξιχνιάστηκε οπαδικό επεισόδιο με 74 συλλήψεις σε περιοχή της Αθήνας

Κατασχέθηκαν 18 μοτοσυκλέτες, κράνη, γκλοπ, μαχαίρια, σφαίρα, καδρόνια, γάντια, περιλαίμια και κινητά

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, εξιχνιάστηκε οπαδικό επεισόδιο που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 13 Ιουλίου 2024, έξωθεν ποδοσφαιρικού γηπέδου σε περιοχή της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -74- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, όπλα, βεγγαλικά, ναρκωτικά για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Με τη συνδρομή διμοιριών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, όλοι οι ανωτέρω προσήχθησαν από το σημείο, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συμμετέχοντες στο επεισόδιο τυγχάνουν οπαδοί ίδιας ομάδας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν τέσσερις συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 μοτοσυκλέτες, κράνη, γκλοπ, μαχαίρια, σφαίρα, καδρόνια, γάντια, περιλαίμια και κινητά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

