Φλώρινα: 32χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύντροφο της πρώην του

Ένας 32χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένας 30 χρόνο και τραυμάτισε επίσης ένας ακόμη νεαρό χθες το βράδυ, σε κεντρικό σημείο της πόλης της Φλώρινας.

Ο 32χρονος πλησίασε το νεαρό από πίσω σε γνωστό καφέ της πόλης και τον μαχαίρωσε πολλές φορές ενώ τραυμάτισε σοβαρά τον φίλο του ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φλώρινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύτη.

Ο 32χρονος μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του.

Ανακρίσεις για το θανατηφόρο περιστατικό διεξάγει η Ασφάλεια Φλώρινας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

