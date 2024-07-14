Κυλλήνη: Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 10:40 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα νότια της Κυλλήνης.
Σύμφωνα και με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων, δυτικά, νοτιοδυτικά από τη Γαστούνη.
