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Προφυλακίστηκαν δύο για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών

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ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Έλενας Γαλάρη

Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, οι οποίοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. 

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί συνολικά 12 κατηγορούμενοι. 

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός , ενώ τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι  με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. 

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων επτά κατηγορουμένων.  Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ Κοζάνη Αγρίνιο
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