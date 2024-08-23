Οι άμεσες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη (2) ατόμων, ηλικίας 29 και 20 ετών, οι οποίοι απογευματινές ώρες χθες (22-08-2024), προέβησαν σε ρίψη πλαστικών και γυάλινων μπουκαλιών κατά αστυνομικών δυνάμεων εξωτερικά γηπέδου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους για, τα κατά περίπτωση, αδικήματα της διατάραξης της κοινής ειρήνης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απόπειρα, σωματικής βλάβης σε απόπειρα, παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί όπλων, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.