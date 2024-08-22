Φωτογραφίες- ντοκουμέντα καταδεικνύουν την πολύ κακή κατάσταση και την ελλιπή συντήρηση των μηχανημάτων και ειδικότερα του παιχνιδιού πάνω στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος Γιάννης, στο Λούνα Παρκ της Χαλκιδικής.

Βίδες που λείπουν, σκουριασμένα εξαρτήματα, μεγάλες φθορές, σαπισμένα σίδερα και λαμαρίνες αποτυπώνουν ξεκάθαρα πως οι κατασκευές στην πραγματικότητα είναι έτοιμες να καταρρεύσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, τις εγκαταστάσεις επισκέφθηκε ο πατέρας του άτυχου 19χρονου, και αφού πέρασε διαχωριστική κορδέλα στο σημείο, είδε από κοντά το μοιραίο παιχνίδι διαπιστώνοντας και ο ίδιος την άθλια κατάσταση των μηχανημάτων.

Μάλιστα, θα επανέλθει αύριο το μεσημέρι, έχοντας ορίσει δικό του πραγματογνώμονα ο οποίος θα καταγράψει αναλυτικά τις φθορές και την κατάσταση των μηχανημάτων ώστε να δοθούν περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα και να προχωρήσει η διαδικασία επίρριψης ευθυνών.

Χωρίς άδεια, χωρίς έλεγχο

Υπενθυμίζεται πως το λούνα παρκ στο Πευκοχώρι λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς έλεγχο σχεδόν όλο το περσινό καλοκαίρι, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα σχετικά έγγραφα που εξασφάλισε και φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Πέρυσι το Λούνα Παρκ ζήτησε άδεια προσωρινής λειτουργίας την 1η Ιουνίου, η οποία και δόθηκε εν τέλει από τον Δήμο στις 22 Αυγούστου.

Στο μεταξύ ο έλεγχος που όφειλε να κάνει εταιρεία που πιστοποιεί την αρτιότητα των μηχανημάτων είχε γίνει στις 4/8 του 2023.

Στις 11/8 δε, υπάρχει η θετική γνωμοδότηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας, για τη λειτουργία των παιχνιδιών.

Ειδικά για το μοιραίο παιχνίδι, «Crazy Dance» στο οποίο και έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, ο Δήμος Κασσάνδρας είχε βεβαιώσει πέρυσι, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό έγγραφο, πως ήταν σε καλή κατάσταση και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.

