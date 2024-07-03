Lockheed Martin και ΕΑΒ παρέδωσαν το 20ό F-16 «Viper»

Η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) παρέδωσαν σήμερα το 20ό αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση «Viper» για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Όπως ανακοινώθηκε από την Lockheed Martin, η παράδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας, εξοπλίζοντας την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με τον πιο προηγμένο και οικονομικά αποτελεσματικό στόλο F-16 στην Ευρώπη.

«Η Lockheed Martin είναι περήφανη που συνεργάζεται με την ΕΑΒ για την αναβάθμιση των F-16 στην προηγμένη διαμόρφωση Viper για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία» δήλωσε ο OJ Sanchez, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin.

«Αυτές οι αναβαθμίσεις διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες που ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την διαλειτουργικότητά του, καθώς στις ειρηνευτικές και αποτρεπτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη» πρόσθεσε.

Η Lockheed Martin, σε συνεργασία με την ΕΑΒ αναβαθμίζει 84 αεροσκάφη F-16 στη διαμόρφωση Viper, με στόχο την ολοκλήρωσή του προγράμματος μέχρι το 2027.

Οι εργασίες για τα αεροσκάφη πραγματοποιούνται στην ΕΑΒ, με την καθοδήγηση των ομάδων της Lockheed Martin που βρίσκονται τόσο στους χώρους στην ΕΑΒ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με 16 ακόμα αεροσκάφη σε εξέλιξη προς αναβάθμιση σε διαμόρφωση Viper, επιπλέον αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν κατά τη διάρκεια του έτους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η συνεργασία ενισχύει τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και περιλαμβάνει προηγμένες βελτιώσεις ασφάλειας και συστημάτων, όπως το ραντάρ APG-83 και το σύστημα αυτόματης αποφυγής σύγκρουσης εδάφους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

