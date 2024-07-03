Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.50 και δεν είναι κοντά στον οικισμό.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2024

