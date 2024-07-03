Λογαριασμός
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας

Η φωτιά δεν είναι κοντά στον οικισμό

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.50 και δεν είναι κοντά στον οικισμό.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη.

TAGS: Φωτιά Μεσσηνία
