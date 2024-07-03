Μέχρι τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συνολικά 50.000 ανέργους υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anabathmise-prasinon-dexioteton.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

