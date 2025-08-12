Live χάρτες με τις φωτιές στην Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους για εκκενώσεις περιοχών.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ.

Στον δεύτερο χάρτη του Zoom Earth μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε live όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.