Νέο «112» για τη φωτιά στον Ερύμανθο - Διακοπή κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πάτρας-Τρίπολης

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Φλογεραίικα του Ερυμάνθου, στην Αχαΐα. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες έχουν εξαπλωθεί ταχύτατα, οδηγώντας τις αρμόδιες αρχές στην αποστολή "νέων οδηγιών εκκένωσης" μέσω του «112». Οι κάτοικοι από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά και Σπαλιαρέικα καλούνται να μετακινηθούν άμεσα προς την Κάτω Αχαΐα, για λόγους ασφαλείας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 50 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα. Επιπλέον, τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν σημαντικά, με 8 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να προχωρούν σε συνεχόμενες ρίψεις νερού, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι στην περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Πατρών - Τριπόλεως

Με βάση ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, τίθεται σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον μέσω παράπλευρων οδών, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των πολιτών και η ομαλή εξέλιξη του έργου των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

