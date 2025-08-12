Λήξη συναγερμού: Έδεσε στο λιμάνι του Λαυρίου το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μετά το μπλακάουτ

Έφτασε και έδεσε στο λιμάνι του Λαυρίου το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μετά το μπλακάουτ που υπέστη νωρίτερα, με τη συνδρομή του ρυμουλκού.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «ΙΟΝΙΣ» το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς ένα μπλακάουτ προκάλεσε ακυβερνησία, σύμφωνα με το Λιμενικό. Το πλοίο «ΙΟΝΙΣ», με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα, έπλεε μόνο με την ισχύ μίας μηχανής, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη είχε «μερικώς αποκατασταθεί».

