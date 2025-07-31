«…Δέηση και ευχή για την κατάπαυση της παρατεταμένης ανομβρίας, ώστε ανάλογα με την πίστη και τα έργα μας, να ευλογήσει ο Χριστός τον τόπο μας και να αξιωθούμε ειρηνική και ζωογόνα βροχή…» θα αναπέμπεται κατά τη σημερινή λιτανεία του Τιμίου Σταυρού στους Ι.Ν. της Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. 'Ανθιμου, σήμερα στις οκτώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά «…η ευλαβική νυχτερινή λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού, που τελείται την παραμονή της 1ης Αυγούστου, σε ανάμνηση της παλαιάς βυζαντινής εορτής της Προόδου του Τιμίου Σταυρού, όπως λεγόταν στην Κωνσταντινούπολη».

Μάλιστα ο κ.κ. 'Ανθιμος διευκρινίζει πως η αναβίωση της ιερής παράδοσης καθιερώθηκε πλέον στην πόλη καθώς - λίγες ημέρες μετά τη λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού το καλοκαίρι του 2023 - «η πόλη μας δοκιμάστηκε από φοβερές πυρκαγιές, όμως, ο Τίμιος Σταυρός, όντως μας προστάτευσε. Και ενώ η φωτιά έφτασε πολλές φορές μέχρι τα ακραία σπίτια, τελικά, δεν μας έβλαψε».

Το χρονικό της προαναγγελθείσας ξηρασίας

Η ανομβρία και η παρατεταμένη ξηρασία, απόρροια της κλιματικής κρίσης, σε συνδυασμό με το διαχρονικό θέμα της συνδιαχείρισης των υδάτων των ποταμών 'Αρδα και Έβρου μεταξύ της Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, οδήγησαν στην αδυναμία άρδευσης χιλιάδων καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων και τους αγρότες του ακριτικού Νομού να κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα οριστικής διευθέτησης του θέματος.

Το πρόβλημα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή, άρχισε να διαφαίνεται τουλάχιστον πριν ένα μήνα.

Οόπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ενώ για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των 84.000 στρεμμάτων που καλλιεργούνται στο νότιο τμήμα του Έβρου απαιτείται η άντληση 23.000 κυβικών νερού την ώρα, η διαθεσιμότητα περιοριζόταν στα 10.000 κυβικά, ενώ ανά διαστήματα ήταν μηδενική.

Στο πρόβλημα της λειψυδρίας -σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή- έρχεται να προστεθεί τα τελευταία χρόνια και αυτό της αλατότητας καθώς η πτώση της στάθμης του ποταμού Έβρου είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο θαλασσινού νερού σε αυτόν και στα άδεια από γλυκό νερό κανάλια.

Η νέα προσωρινή συμφωνία ΠΑΜΘ-βουλγαρικής εταιρίας ενέργειας για τη διαχείριση των νερών του 'Αρδα

Με την υπογραφή της νέας (σ.σ. για δεύτερη χρονιά) προσωρινής συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΜΘ και εταιρείας ενέργειας της Βουλγαρίας για τη διαχείριση των νερών του 'Αρδα, η οποία διασφαλίζει νερό στους αγρότες μέχρι και το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου (σ.σ. Σεπτέμβριο), η εικόνα άρχισε να διαφοροποιείται.

Στην Ορεστιάδα, από το βράδυ της 12ης Ιουλίου άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της ροής του νερού στον ποταμό. «Ήρθε νερό, όχι πολύ αλλά αρκετό για να μπορούμε να αρδεύσουμε τα χωράφια μας. Για εμάς στο βόρειο τμήμα του Έβρου έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση γιατί έχουμε την απαιτούμενη ποσότητα νερού (σ.σ. η στάθμη του νερού αγγίζει και ενίοτε υπερβαίνει τα δύο μέτρα ενώ για το σύντομο διάστημα της λειψυδρίας δεν ξεπερνούσε τα 0,35 εκατοστά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, Ηλία Αγγελακούδη).

Στο νότιο τμήμα του Νομού το τελευταίο διήμερο υπάρχει η δυνατότητα άντλησης περίπου 15.000 κυβικών νερού την ώρα (χρειάζονται περί τις 23.000 κυβικά νερού), ποσότητα που δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών των καλλιεργούμενων και διψασμένων επί ημέρες εκτάσεων γιατί η στάθμη στο ποτάμι παραμένει χαμηλή.

Ο 'Αρδας - ο οποίος πηγάζει από τη Βουλγαρία- είναι ο κύριος τροφοδότης νερού του Νομού Έβρου και ταυτόχρονα τριών μεγάλων φραγμάτων της Βουλγαρίας, ενώ από τον ποταμό Έβρο αρδεύονται σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή περίπου 500.000 στρέμματα ορυζώνων σε όλο το μήκος της παρέβριας περιοχής της Τουρκίας για την κάλυψη των αναγκών των οποίων -τα τελευταία χρόνια- έγιναν υδρονομικά έργα καθώς όπως λέει ο κ. Αλεξανδρής από τη συγκεκριμένη περιοχή προκύπτει το 45% της παραγωγής ρυζιού της γείτονος. Η πολυτιμότητα του συγκεκριμένου αγαθού (σ.σ. νερού) είναι αυτή που ενδεχομένως αυξάνει το βαθμό δυσκολίας εύρεσης οριστικής και μόνιμης λύσης η οποία λύση όμως σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών του Έβρου, με συντονισμένες και με τον ενδεδειγμένο σχεδιασμό ενέργειες είναι εφικτή.

