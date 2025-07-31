Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετεγγραφές φοιτητών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΙ ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. η τροπολογία προβλέπει διαχωρισμό της διαδικασίας των μετεγγραφών των δικαιούχων της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τη διαδικασία των δικαιούχων μετεγγραφής των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός των μετεγγραφών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών στα τμήματα και σχολές των ΑΕΙ, έτσι ώστε οι δικαιούχοι φοιτητές να μη χάνουν το ακαδημαϊκό 6μηνό τους.

Επιπλέον, η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών δύναται να συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό των ΑΕΙ, την αμεσότερη έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων, αλλά και τη διανομή των συγγραμμάτων.

Στόχος είναι να εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος για τις μετεγγραφές στα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα μάθουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν μετεγγραφή από το ΑΕΙ.

Ζαχαράκη: Οφείλουμε να κάνουμε ευκολότερο τον προγραμματισμό των οικογενειών

«Οφείλουμε να κάνουμε ευκολότερο τον προγραμματισμό των οικογενειών», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η στόχευσή μας στο υπουργείο Παιδείας είναι μαζί με τα μεγάλα να εστιάζουμε στοχευμένα και στα μικρά ζητήματα εκπαιδευτικής καθημερινότητας και καθημερινότητας της οικογένειας που σχετίζεται με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε πως είναι σημαντικό και τα πανεπιστήμια να έχουν εγκαίρως τον τελικό αριθμό των φοιτητών τους για να διευκολύνεται η λειτουργία τους, όπως εξίσου σημαντικό είναι οι φοιτητές να μη χάνουν πολύτιμο χρόνο από τις σπουδές τους.

«Φέτος ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής, επιλύουμε από τώρα ένα τεχνικό ζήτημα με τις μετεγγραφές που δημιουργούσε, όμως, σημαντικά προβλήματα, τρέχουμε για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης των 10.000 νέων εκπαιδευτικών και να οργανώσουμε τη νέα σχολική χρονιά. Η εκπαίδευση θέλει προγραμματισμό και πρόγραμμα και προσπαθούμε πολύ να το πετύχουμε», κατέληξε η κυρία Ζαχαράκη.

