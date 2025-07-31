Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα το βραχιόλακι και την αναμονή στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Όπως ήταν αναμενόμενο, το μαγικό ...βραχιόλακι των ασθενών στα ΤΕΠ τελικά πολλαπλασίασε γιατρούς, νοσηλευτές, κρεβάτια, κλίνες, φορεία και ΕΚΑΒ. Άλλαξε την εμπειρία των ασθενών, μείωσε τις ώρες αναμονής, κανείς δεν διαμαρτύρεται.

Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Υγείας σε άλλο ένα ανερμάτιστο προπαγανδιστικό ρεσιτάλ. Βέβαια, ξέχασε να πει ότι 30 Ιουλίου λείπει το 30% των κατοίκων της Αττικής, ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτών παίρνει άδεια δύο βδομάδες σπαστά (μια και μια) και ότι στις πρόσφατες εφημερίες πχ στο Αττικόν 60 - 80 ασθενείς ήταν σε ράντζα και φορεία στους διαδρόμους (κάποιοι έγιναν εισαγωγή σε ράντζο και πήραν εξιτήριο από ράντζο).

Του στέλνουν λέει και βίντεο γιατροί από το ΚΑΤ, που δηλώνουν ότι " είναι απίστευτο που για πρώτη φορά βλέπουν άδειο το διάδρομο". Από όσο ξέρουμε, ο συμπαθέστατος κύριος που εμφανίζεται σε διάφορα βίντεο με την έκφραση "τέτοια τάξη τέτοια αλφάδια" δεν είναι γιατρός στο ΚΑΤ".

Κάντε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήστε τη χρηματοδότηση, ανοίξτε τα νοσοκομεία που κλείσατε εσείς και οι προηγούμενοι και ενισχύστε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Υλοποιήστε την πρόταση της ΕΙΝΑΠ για το εφημεριακό που σας έχουμε στείλει από 20 Ιουνίου 2025. Μόνο έτσι θα πάρουν ανάσα ασθενείς και υγειονομικοί στις εφημερίες».

Πηγή: skai.gr

