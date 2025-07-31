Συγκλονίζει η Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Δράγαση. «Χαμογελάω επιτέλους, όπως χαμογελάει και εκείνη, γιατί δικαιώθηκε», όπως λέει λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου να επιβάλει ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο της κόρης της. «Μαζί με την Κυριακή μου δικαιώθηκαν και οι πολλές γυναίκες που είναι πίσω από την Κυριακή, που δεν μπορούν να μιλήσουν, που φοβούνται, που επιτέλους θα πάρουν δύναμη και κουράγιο, για να βγουν μπροστά όπως θα κάνω κι εγώ και να σπάσουν τη σιωπή τους».

«Έκανα υποχωρήσεις γιατί έβλεπα ότι η Κυριακή μου ήταν πολύ ερωτευμένη. Τον αγαπούσε σε υπερβολικό βαθμό», αναφέρει μιλώντας για τα σημάδια που έδειχναν ότι το κακό πλησιάζει. «Με είχε πάρει βιντεοκλήση η Κυριακή μου και μου είπε "Μαμά, ο Θανάσης με ζηλεύει, άρα με αγαπάει. Στον δρόμο συναντήσαμε έναν παλιό συμμαθητή και αφού μιλήσαμε, ο Θανάσης αντέδρασε με το να γυρίσουμε σπίτι, να μου δώσει ένα χαστούκι και να μου πει δεν θα σου μιλήσει κανένας και ποιος είναι αυτός, κάνοντας σκηνές ζηλοτυπίας"».

«Προσπάθησα να τη συνετίσω, να της εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι σωστό, ότι η αγάπη μπορεί να αποδειχθεί με πράξεις κι όχι με χειροδικία. Ήταν τόσο πολύ ερωτευμένη, που δεν το κατάλαβε».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Το πρώτο σημάδι που πρέπει να βλέπουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, για να καταλάβουν ότι δεν θα συνετιστεί αυτός ο άνθρωπος: όλα ξεκινούν από ένα χτύπημα στο τραπέζι. Από το τι φόρεσες, από το να επικρίνεις τον/τη σύντροφό σου για το πώς μίλησε».

«7 φορές έβαλε το μαχαίρι στο κορμί της»

Μιλώντας για τη μοιραία νύχτα στους Αγίους Αναργύρους, η κ. Καλλέα υπογράμμισε:

«Πρόλαβε να βγάλει στο κορμί της Κυριακής μου 7 φορές το μαχαίρι. Το κορίτσι μου πάλεψε ακόμη και την τελευταία της στιγμή, έβαλε τα χέρια της μπροστά, προσπάθησε. Ήλπιζε κάποιος εκείνη τη στιγμή - ένας αστυνομικός - θα αντιδράσει. Δεν με πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Και πριν να έπαιρνε ή εμένα ή τον μπαμπά της που ήταν ακόμα πιο κοντά, ίσως κάτι να άλλαζε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί κι εγώ το ίδιο πράγμα θα της έλεγα: να πάει στην Αστυνομία».

«Η Κυριακή ήταν έγκυος το 2020. Είχαν έρθει με πάρα πολλή χαρά και μας ανακοίνωσαν το γεγονός. Μετά από 2-3 εβδομάδες έρχεται η Κυριακή μου στο σπίτι με κλάματα. Κατάλαβα ότι μαλώσανε πάλι, μου είπε "Μαμά, σήκω πονάω, έχω αίματα". Είχε αποβάλει. Την κακοποίησε σεξουαλικά και τη βίασε. Βιάστηκε το παιδί μου 2 μηνών έγκυος, με αποτέλεσμα να αποβάλει. Καταγγείλαμε τον βιασμό, αλλά η Κυριακή μου δεν δέχθηκε να ταλαιπωρηθεί. Ο βιασμός έμεινε στο αρχείο. Ο δολοφόνος μού στέρησε ακόμα και την ευκαιρία να γίνω γιαγιά».

