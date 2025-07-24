Ληστές με σύριγγα άδειαζαν τα σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης

Μέλη συμμορίας στη Θεσσαλονίκη αφαιρούσαν προϊόντα από τα ράφια σούπερ μάρκετ και, όταν γίνονταν αντιληπτοί από υπαλλήλους, τους απειλούσαν με σύριγγα προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Δύο εκ των φερόμενων ως μελών της συμμορίας (Έλληνες, ηλικίας 41 και 28 ετών) συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο ύστερα από κλοπή στη Μενεμένη, ενώ αναζητείται ένας συνεργός τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι 3 κακοποιοί διέπραξαν τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες δύο ληστείες (υπό την απειλή της σύριγγας) και τέσσερις κλοπές σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας εμπορεύματα αξίας 1.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

