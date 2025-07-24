Αυτοσχέδιες ρουκέτες από το πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης προς παρακείμενη πολυκατοικία, επί της Λεωφόρου Νίκης, εκτόξευε ένας άντρας 81 ετών, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ηλικιωμένου, απ' όπου κατασχέθηκαν περισσότερα από 13 κιλά πυρίτιδας, εκπαιδευτικός όλμος, αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, όπλα κ.ά.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και εις βάρος του η εισαγγελέας απήγγειλε κακουργηματική δίωξη, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την έρευνα των πυροτεχνουργών με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών υλών κατασχέθηκαν τα παρακάτω ευρήματα:

- μεγάλες ποσότητες υλικών που σχετίζονται με την παρασκευή πυρίτιδας, καθώς και πολυάριθμες συσκευασίες που περιείχαν είτε έτοιμη μαύρη πυρίτιδα (πλέον των 13 κιλών), είτε πρόδρομες χημικές ουσίες όπως νιτρικό κάλιο, θείο, ξυλάνθρακα, σκόνες μετάλλων (αλουμινίου, μαγνησίου), υγρά χημικά όπως μεθανόλη, διαιθυλαιθέρας

- διάφορες αυτοσχέδιες πυροτεχνικές κατασκευές, κροτίδες, φυτίλια, σημειώσεις κατασκευής εκρηκτικών και ανάμειξης υλικών

- ένας όλμος εκπαιδευτικός άνευ πυροσωλήνα

- 3.690 κυνηγετικά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

- κυνηγετικό μαχαίρι

- τρία βεγγαλικά χειρός ναυτιλιακής χρήσης

- καπνογόνο ναυτιλιακής χρήσης

- τέσσερα αυτοσχέδια καπνογόνα

- δύο μηχανισμοί αναγόμωσης φυσιγγίων

- επτά γεμιστήρες πιστολιού

- 23 βεγγαλικά - πυροτεχνήματα

- ένα αεροβόλο

- ένα πιστόλι

- δύο γεμιστήρες με δώδεκα 12 φυσίγγια,

- ένας ανιχνευτής μετάλλων

- πέντε πυροβόλα κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατείχε νόμιμα



Πηγή: skai.gr

