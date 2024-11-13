Ληστεία και τραυματισμός με μαχαίρι συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης, στο κέντρο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr άγνωστος, φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα, έστησε καρτέρι σε χρηματαποστολή στην 25ης Μαρτίου που πήγε να γεμίσει με χαρτονομίσματα ΑΤΜ που φιλοξενείται σε κατάστημα με τσιγάρα στη συγκεκριμένο οδό.

Μόλις κατέβηκε ένας από τους δύο άνδρες της χρηματαποστολής που επέβαιναν στο θωρακισμένο όχημα, όρμησε εναντίον του και τον μαχαίρωσε στον μηρό, πήρε δύο κασετίνες με χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο τραυματισμένος υπάλληλος της χρηματαποστολής μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

