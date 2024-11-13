Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Από 28 Νοεμβρίου ξεκινούν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Από τις 28 Νοεμβρίου ξεκινούν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σημείωσε ότι θα γίνει παράλληλα ενιαία λίστα χειρουργείων, την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω διαδικτύου οι ασθενείς ώστε να ξέρουν πόση είναι η αναμονή ανά κλινική.

Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, ο υπουργός είπε ότι η κάθε κλινική θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με τις 20 παλαιότερες περιπτώσεις και θα ρωτά τους ασθενείς αν επιθυμούν να προχωρήσουν στο χειρουργείο ώστε να προγραμματιστεί. Αν δεν το επιθυμούν, θα βγαίνουν από τη λίστα.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 4 χρόνια. Είπε πάντως ότι είναι ελάχιστες.

Εξήγησε ότι οι αναμονές αφορούν τα μη επείγοντα χειρουργεία. Όπως είπε, τα ογκολογικά χειρουργεία δεν αργούν πάνω από 4 μήνες και σημείωσε ότι τα πιο σοβαρά περιστατικά διεκπεραιώνονται σε 1,2 μήνες.

Τα δωρεάν χειρουργεία θα γίνουν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: skai.gr

