Συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις καταγράφονται από χθες στη Βόρεια Εύβοια. Τα ξημερώματα η δόνηση των 4,5 Ρίχτερ έγινε αισθητή και στην Αθήνα, με τους επιστήμονες να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο, παρακολουθούν στενά το φαινόμενο.

Αναστάτωση επικράτησε στους κατοίκους, οι οποίοι έντρομοι βγήκαν στην πλατεία.

Την ίδια ώρα, δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κλιμάκια του ΟΑΣΠ θα ξεκινήσουν τις αυτοψίες, ενώ κατέφτασε στην περιοχή και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, για τον καλύτερο συντονισμό των φορέων.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε:

«Είναι πολλά τα σπίτια που έχουν υποστεί ρηγματώσεις. Είναι και κάποια κτήρια που έχουν υποστεί σημαντικότερες ζημιές. Είναι σίγουρα πάνω από 50 κτήρια».

Με απόφαση του Δημάρχου Μαντουδίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του δήμου παρέμειναν σήμερα κλειστά για έλεγχο από κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ.

Παρακολουθούν το φαινόμενοι οι σεισμολόγοι

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου οι σεισμολόγοι, ωστόσο εξαρχής εμφανίζονταν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι η περιοχή δίνει σεισμούς από 4 έως 5 Ρίχτερ, που εξελίσσονται σε βάθος τριών ή και τεσσάρων ημερών.

Οι σεισμολόγοι δεν μπορούν ακόμη να πουν με σαφήνεια αν τα 4,5 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν είναι ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι ψύχραιμοι, καθότι πρόκειται για μία περιοχή η οποία δεν έχει σεισμικό δυναμικό που να δίνει μεγάλες δονήσεις.

Γίνεται λόγος για ένα φαινόμενο της τάξεως των τεσσάρων έως το μέγιστο πέντε βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, παρακολουθούν τη δραστηριότητα η οποία υπάρχει.

Τις τελευταίες ημέρες γίνονται καταγραφές και μετρήσεις, ενώ έχουν δοθεί και ανάλογες οδηγίες προς τους κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

