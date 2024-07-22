Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Λήμνο, με έναν 58χρονο και μια 54χρονη να καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, το ζευγάρι είχε άγριο καυγά, με τον 58χρονο να χτυπάει τη σύζυγό του, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Μετά το περιστατικό, η 54χρονη πήγε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι έπεσε και χτύπησε, όμως οι γιατροί αντιλήφθηκαν ότι τα χτυπήματα, δεν προέρχονται από πτώση και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του άντρα, ωστόσο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι η πρώτη φορά που η 54χρονη πέφτει θύμα ξυλοδαρμού του συζύγου της.

Το ίδιο σκηνικό έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, μόνο που η ίδια αρνούνταν να απομακρυνθεί και να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα, εξαιτίας των παιδιών.

Πηγή: skai.gr

