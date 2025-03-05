Του Νικόλα Μπάρδη

Ήταν αρχές Αυγούστου του 2021 όταν η μεγάλη φωτιά που κατέκαιγε τη Βόρεια Εύβοια έφτασε και στη γραφική κωμόπολη της Λίμνης. Η φωτιά ακολούθησε μία ανεξέλεγκτη πορεία. Στο πέρασμά της έκαψε τα πάντα: σπίτια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, μαύρες πεύκες και έλατα, ενώ έσβησε μόλις έφτασε στη θάλασσα. Η άλλοτε καταπράσινη Βόρεια Εύβοια έμελλε να αλλάξει μια για πάντα πρόσωπο, ενώ η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτέλεσε ορόσημο για τη χώρα μας, καθώς έκτοτε μπήκαμε σε νέες συζητήσεις για τη δασοπυρόσβεση, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος “mega fire” και επανήλθε στο τραπέζι το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Οι αναμνήσεις από εκείνες τις ημέρες είναι ακόμη νωπές, και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εικόνα του φλεγόμενου βουνού πίσω από τη Λίμνη. Η νύχτα έγινε μέρα, οι σπίθες πετούσαν δεξιά και αριστερά στην ατμόσφαιρα και ο κόσμος έτρεχε κυριολεκτικά να σωθεί, αλλά και να σώσει ό,τι μπορεί, ακόμη και την ύστατη στιγμή. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατάφεραν να γλιτώσουν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή, ενώ ότι άφησαν πίσω τους έγινε στάχτη. Η εκκένωση διήρκησε πολλές ώρες και οι κάτοικοι με βουρκωμένα μάτια άφησαν πίσω το βιος τους και πέρασαν με καράβια στην απέναντι όχθη, για να σωθούν. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν εικόνες βιβλικής καταστροφής, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η τεράστια οικολογική καταστροφή έπληξε σημαντικά και τον τουρισμό. Οι επισκέπτες της Βόρειας Εύβοιας την προτιμούσαν για τα καταπράσινα δάση της, τους καταρράκτες και τις κρυστάλλινες ακρογιαλιές, και πλέον πηγαίνοντας εκεί αντίκριζαν κρανίου τόπο. Τίποτα δεν θύμιζε το προηγούμενο φυσικό κάλλος του μέρους.

Παρόλα αυτά ο κόσμος αγκάλιασε την περιοχή, και δεν την εγκατέλειψε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ήδη από το επόμενο κιόλας καλοκαίρι, πολλοί ήταν εκείνοι που επέστρεψαν στη Βόρεια Εύβοια, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους για την περιοχή, ενώ το North Evia Pass που χορηγήθηκε από το κράτος έδωσε κίνητρο στους ταξιδιώτες, αλλά και πολύτιμη βοήθεια στους ντόπιους επιχειρηματίες.

Το βασικό ερώτημα, όμως, είναι πώς μπορεί η περιοχή να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες και να αποκτήσει την πρότερη ομορφιά της; Σε ορισμένες περιπτώσεις το οικοσύστημα αναπλάθεται από μόνο του, όπως για παράδειγμα η χαλέπιος πεύκη, οι σπόροι της οποίας επιβιώνουν μετά τη φωτιά (γύρω στο 70-80%) και όταν πέφτουν στο έδαφος δημιουργούν νέους βλαστούς. Όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη μαύρη πεύκη και την ελάτη. Η φυσική αναγέννησή τους είναι πολύ δύσκολη, καθώς η περίοδος του καλοκαιριού, όπου ξεσπούν οι φωτιές, οι καρποί τους δεν είναι ώριμοι. Συνήθως ωριμάζουν το Φθινόπωρο, και συγκεκριμένα Οκτώβριο με Νοέμβριο. Οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαία η τεχνητή αναδάσωση.

Αν πάλι ένα οικοσύστημα καεί αρκετές φορές μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, όπως έγινε και στους λόφους περιμετρικά της Λίμνης Ευβοίας, τότε το έδαφος απογυμνώνεται εντελώς από σπόρους και η φυσική αναγέννησή του είναι αρκετά δύσκολη, έως ανέφικτη. Η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει με πλάνο και με τις κατάλληλες ενέργειες να επέμβουν διακριτικά αλλά δραστικά, για να βοηθήσουν το φυσικό περιβάλλον να ανακτήσει την πρωταρχική του εικόνα. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην περιοχή και κατέγραψε τη σημερινή εικόνα, αλλά και τις ανησυχίες των ντόπιων.

