Για μία πολύ δύσκολη αυριανή ημέρα, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς , το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι σε δείκτη υψηλών και πολύ υψηλότερου κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των θυελλωδών ανέμων που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα προσεγγίσουν τα 9, ακόμα και τα 10 μποφόρ, έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας

Όπως είπε, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, σχεδόν ολόκληρη η Πελοπόννησος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Λέσβος και Χίος βρίσκονται στο πορτοκαλί, ενώ τόνισε ότι στις περιοχές της Πυροσβεστικής, όλα τα σώματα ασφαλείας και οι ΟΤΑ είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Τέλος ο κ. Ο Κικίλιας ζήτησε όλοι να επιδείξουν την ίδια αυξημένη ετοιμότητα και υπευθυνότητα.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε συντονιστική σύσκεψη πριν από λίγο με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, την πυροσβεστική, την ΕΛΑΣ, τον Στρατό, το Λιμενικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Περιφέρειες, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του κ. Κικίλια:

«Η αυριανή ημέρα είναι πολύ δύσκολη με δεδομένο ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι η πιο δύσκολη των τελευταίων 20 ετών.

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι σε δείκτη υψηλής και πολύ υψηλότερου κινδύνου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των θυελλωδών ανέμων που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές που προσεγγίζουν τα 9, ακόμη και τα 10 μποφόρ. Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, σχεδόν ολόκληρη η Πελοπόννησος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Λέσβος και Χίος βρίσκονται στο πορτοκαλί, επομένως ειδικά σε αυτές τις περιοχές Πυροσβεστική, όλα τα σώματα ασφαλείας και ΟΤΑ είναι σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια αυξημένη ετοιμότητα και υπευθυνότητα πρέπει να επιδείξουμε όλοι για να προστατεύσουμε και να προστατευθούμε από πυρκαγιές που μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορούν να γίνουν ανεξέλεγκτες».

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και στις ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας, Λέσβου, Χίου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις περιφέρειες της Αττικής, Πελοποννήσου καθώς και σε ορισμένες περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, της Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιά που εκδίδει η γενική γραμματεία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας. ΠΕ Ηλείας) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμοδιότητες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας να προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν ενέργειες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλάδων ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συγκόλληση, η χρήση. υπαίθριων ψησταρίων, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επιπλέον, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες μιας επιχείρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ρυθμίσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή στο Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής εκδρομών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα το ΠΣ απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγεται η δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιάς. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter. Σε περίπτωση που αντιπυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σε περίπτωση που αντιθέτως πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να προωθήσουν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilection.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

