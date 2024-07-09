Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα που το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να λύσει άμεσα, καθώς πρόκειται για μια αδικία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019 αναγνωρίζεται δικαίωμα διορισμού σε εκπαιδευτικούς με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία από την ιδιωτική εκπαίδευση, μόνον εφόσον έχουν υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές για τουλάχιστον 2 «πλήρη διδακτικά έτη», όπου «πλήρες» διδακτικό έτος ορίζεται για τη Δευτεροβάθμια οι 10 μήνες και για την Πρωτοβάθμια οι 9 μήνες και 21 ημέρες.

Ωστόσο, χιλιάδες εκπαιδευτικοί χάνουν το δικαίωμα του διορισμού τους, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, αλλά και η ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας), καθώς για μόλις 3 ημέρες δεν συμπληρώνεται η διετία!

Και γιατί συμβαίνει αυτό θα αναρωτιέται εύλογα κάποιος... Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί, που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος σχολικού έτους εργάζονταν κανονικά, η απόφαση των προσλήψεων ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, αντί να ανακοινωθεί έστω την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσει να προσμετράται η προϋπηρεσία τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να βρίσκονται «εκτός» προσλήψεων, επειδή τους λείπουν ελάχιστες ημέρες προϋπηρεσίας και δεν μπορούν να συμπληρώσουν την πολυπόθητη διετία.

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και η ΟΙΕΛΕ, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει πιο προσεκτικά το ζήτημα και να διορθώσει τη συγκεκριμένη αδικία.

«Ένα από τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας την τελευταία πενταετία είναι η κατάργηση της ρύθμισης της προαναφερθείσας διάταξης. Επειδή, όμως, δεν τρέφουμε αυταπάτες και γνωρίζουμε ότι απέναντί μας έχουμε ισχυρούς ''αντιπάλους'', ζητούμε, εάν δεν καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή ρύθμιση, τουλάχιστον να εφαρμόζεται με τη βούληση του νομοθέτη. Να έχει διδάξει κάποιος δύο έτη και όχι να καταδικάζεται υπηρεσιακά, ηθικά και οικονομικά για 3 ή 4 ημέρες, επειδή το κράτος κάνει οικονομίες! Επομένως, είτε να γίνονται (όπως θα έπρεπε) οι διορισμοί την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, είτε να αναγνωρίζεται η διδακτική διετία από την ημέρα έναρξης του διδακτικού (όχι του σχολικού) έτους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε τις τελευταίες ημέρες ότι, επιτέλους, συλλογικότητες από τη δημόσια εκπαίδευση ενεργοποιούνται για την απαράδεκτη, προκλητική και μεροληπτική μεταχείριση των προερχόμενων από την ιδιωτική εκπαίδευση αναπληρωτών. Υπενθυμίζουμε, βέβαια, σε όλους τους συναδέλφους ότι η τραγική αυτή κατάσταση δεν είναι καινούρια. Ο νόμος που ορίζει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις διορισμού των εκπαιδευτικών με θητεία στον κλάδο μας ψηφίστηκε το 2019 (Ν. 4589/2019). Δεν πρόκειται, δηλαδή, για έναν νέο νόμο και δεν είναι φέτος η πρώτη χρονιά που οι συνάδελφοί μας υφίστανται αυτή την άθλια μεταχείριση από την πολιτεία. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ όμως και ελπίζουμε η συντονισμένη μας δράση να φέρει αποτέλεσμα.

Αδικία 1: Η υποχρεωτική διετία υπηρεσίας ως αναπληρωτής στον πίνακα

Ο Νόμος 4589/2019 περιείχε μια σημαντική για εμάς ρύθμιση, μετά από τεράστια προσπάθεια της Ομοσπονδίας κόντρα σε «θεούς και δαίμονες» (οι τότε υπηρετούντες γνωρίζουν καλά σε τι αναφερόμαστε). Αναγνώριζε, με βάση την ισοτιμία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, 120 μόρια προϋπηρεσίας. Ωστόσο, και για λόγους στους οποίους προτιμούμε να μην αναφερθούμε θέτοντας ως πρώτιστο ζήτημα την ενότητα του χώρου της εκπαίδευσης, αποφασίστηκε νομοθετικά να δυσκολέψει η πορεία απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών για το διορισμό με την τοποθέτηση ρήτρας παραμονής επί δύο πλήρη διδακτικά έτη σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου. Στο άρθρο 61 του Νόμου (παρ. ζ, περ. ββ) αναφέρεται:

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.»

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αγνώμονες. Δεν ξεχνούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος αναγνώρισε την προϋπηρεσία μας ως πραγματική δημόσια υπηρεσία (κάτι που δεν ήταν δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια), όμως η συγκεκριμένη διάταξη ήταν άδικη και υποχρέωσε ανθρώπους με πολυετή, συχνά σκληρή, υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση να παραμείνουν σε καθεστώς αναπληρωτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και, δυστυχώς, όπως θα δείξουμε πιο κάτω, τα 2 πλήρη διδακτικά έτη, σπάνια συμπληρώνονται σε δύο χρόνια!

Αδικία 2: Για μερικές ημέρες οι προερχόμενοι από την ιδιωτική εκπαίδευση αναπληρωτές χάνουν ένα ολόκληρο έτος προϋπηρεσίας!

Προαναφέραμε ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν δύο πλήρη διδακτικά έτη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Αυτοί που πρότειναν την διάταξη, γνώριζαν καλά ότι σχεδόν κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός δεν θα μπορέσει να συμπληρώσει δύο διδακτικά έτη σε δύο χρόνια. Γιατί αυτό; Διότι η συμπλήρωση πλήρους διδακτικού έτους προϋποθέτει η πρόσληψη να γίνει την 1η Σεπτέμβρη ακριβώς. Ούτε ημέρα μετά. Κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, καθώς το κράτος, κατά παράλειψη της οφειλόμενης νόμιμης ενέργειάς του προκειμένου να εξοικονομήσει δαπάνες προχωρά σε διορισμούς αναπληρωτών μετά την 4η-5η Σεπτέμβρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνάδελφοί μας υποχρεώνονται να εργαστούν επί τρία χρόνια ως αναπληρωτές, γεγονός που συρρικνώνει δραματικά τις πιθανότητές τους για μόνιμο διορισμό και τους βάζει σε πρόσθετη ψυχική, ηθική και οικονομική δοκιμασία. Ακόμη χειρότερα, κάποιοι δεν προσλαμβάνονται για τρίτη χρονιά, με αποτέλεσμα για 1-2 ημέρες να μην μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού!».

Είναι δεδομένο ότι ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαθέτει ευήκοα ώτα, αλλά και βούληση για να διορθωθεί η συγκεκριμένη αδικία και να αρθεί αυτή η στρέβλωση εις βάρος των εκπαιδευτικών.

