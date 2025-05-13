Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μητέρα και πατέρας, μετά τις απολογίες τους, για τον βιασμό των δύο ανηλίκων κοριτσιών τους από το 2007 έως το 2018.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με το grtimes.gr, αφέθηκαν ο παππούς και η γιαγιά, από την πλευρά του πατέρα, που απολογήθηκαν στην ίδια ανακρίτρια. Στους δύο τελευταίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα και της μη προσέγγισης των δύο κοριτσιών.

Η καταγγελία των κοριτσιών έγινε το 2021, όταν τα δύο κορίτσια ήταν σε ηλικία 15 και 20 χρονών. Οι δύο αδερφές αποκάλυψαν ένα απίστευτο σκηνικό φρίκης που βίωναν από την ίδια τους τη μητέρα καθώς κατήγγειλαν ότι τις βίαζε. Η 15χρονη μάλιστα κόρη ανέφερε ότι τη βίαζε και ο πατέρας τους ενώ ο παππούς και η γιαγιά έκαναν τα στραβά μάτια. Οι καταθέσεις των κοριτσιών πραγματικά σόκαραν όσους ασχολήθηκαν με την υπόθεση στο πλαίσιο της έρευνας.

