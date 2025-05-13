Η Αγία Ευφημία έχει πληγεί 2 φορές, η πρώτη ήταν το 2016 και η δεύτερη το 2020 με τον Ιανό. Οι κάτοικοι του χωριού δεν νιώθουν ασφαλείς. Φοβούνται ότι το χωριό τους θα πλημμυρίσει ξανά. Ζητούν να γίνει ένα ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο που θα μπορέσει να τους προστατεύσει.

Τι απαντά ο Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σωτήρης Κουρής για τα αντιπλημμυρικά έργα;

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

