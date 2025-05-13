Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες στο αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, όταν 29χρονος αλλοδαπός ναυτικός, τουρκικής υπηκοότητας, τραυματίστηκε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια εργασιών αγκυροβολίας σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός προκλήθηκε όταν έσπασε ο μοχλός πέδησης της άγκυρας και τον χτύπησε στο πρόσωπο. 'Αμεσα, το προσωπικό του πλοίου ειδοποίησε τις αρμόδιες Αρχές και ο ναυτικός μεταφέρθηκε με λάντζα στο λιμάνι της Ελευσίνας. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο 'Αγιος Παντελεήμων» και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό διερευνάται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, το οποίο προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του δεξαμενόπλοιου έως ότου αποκατασταθεί η τεχνική βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα που επιθεωρεί το πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.