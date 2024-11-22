Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -9- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των -4- Δημόσιοι Υπάλληλοι, καθώς και έτερο άτομο-μη μέλος, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και όπλα.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -30- άτομα-μη μέλη, εκ των οποίων οι -4- δημόσιοι υπάλληλοι (αστυνομικός, πυροσβέστης και δύο υπάλληλοι τοπικής αυτοδιοίκησης).

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά δομημένη εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάιο 2024, και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς δρούσαν - Οι ρόλοι

Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα και τη συνδυαστική μελέτη του προανακριτικού υλικού, τα μέλη δρούσαν με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους ως εξής:

Ιδιώτης, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, είχε αναλάβει την αποθήκευση των ναρκωτικών, τη διαχώριση και την περαιτέρω διαμοίρασή τους στα λοιπά μέλη. Επίσης, διακινούσε και ο ίδιος ποσότητες ναρκωτικών σε πελάτες.

Ιδιώτης, προμήθευε έτερο μέλος με ποσότητες ναρκωτικών, έχοντας το ρόλο του κύριου προμηθευτή της οργάνωσης.

Υπάλληλος Περιφέρειας, υπαρχηγός της οργάνωσης, προμήθευε με ναρκωτικά τα υπόλοιπα μέλη, ενώ ήταν ο βασικότερος διακινητής, ενεργώντας, μάλιστα, εντός του χώρου εργασίας του, με πελάτες έτερους υπαλλήλους.

Έτερος υπάλληλος Πανεπιστημίου, λάμβανε εντολές κυρίως από τον ανωτέρω, που τυγχάνει συγγενικό του πρόσωπο. Προμηθεύονταν ποσότητες από τον αρχηγό και τις διακινούσαν στους πελάτες. Ομοίως, πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες εντός του χώρου εργασίας του.

Ιδιώτης και Πυροσβέστης, αποτελούσαν τους βασικούς διακινητές της οργάνωσης.

Ιδιώτης, συγγενικό πρόσωπο του αρχηγού, είχε αναλάβει ρόλο μεταφορέα των ναρκωτικών, τις οποίες παρέδιδε σε πελάτες.

Υπάλληλος Ε.Κ.Α.Β., είχε ρόλο μεσάζοντα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών για τις αγοραπωλησίες.

Ιδιώτης, είχε ρόλο διακινητή, ενώ διατηρούσε κατάστημα, εντός του οποίου αποθήκευε τις ναρκωτικών ουσίες.

Οι κωδικές ονομασίες

Τα μέλη της οργάνωσης, προς επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες λέξεις κατά την επικοινωνία τους, που λάμβανε χώρα κυρίως μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ, παράλληλα, πραγματοποιούσαν τις αγοραπωλησίες σε σημεία που θα απέφευγαν τον εντοπισμό τους.

Ενδεικτικές είναι κάποιες από τις φράσεις που χρησιμοποιούσαν, όπως το «φρέσκο», εννοώντας νέα προμήθεια ναρκωτικής ουσίας, «Champions League», όταν αναφέρονταν σε ναρκωτική ουσία καλής ποιότητας, χρησιμοποιούσαν την λέξη «στοίχημα», εννοώντας την αγοραπωλησία ναρκωτικών. Με το «Μισό», «ένα» και «δωράκι» αναφέρονταν στην ποσότητα ναρκωτικών.

Παράλληλα, η λέξη «μπύρα» χρησιμοποιούνταν όταν αναφέρονταν στη ναρκωτική ουσία κάνναβη, όπως επίσης και η λέξη «Black».

Κωδικοποιημένες φράσεις χρησιμοποιούσαν όταν μιλούσαν επίσης για χρηματικά ποσά.

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις:

«Σαραντάρι» = ναρκωτική ουσία έναντι του χρηματικού ποσού των σαράντα ευρώ,

= ναρκωτική ουσία έναντι του χρηματικού ποσού των σαράντα ευρώ, «Εικοσάρι» = ναρκωτική ουσία έναντι του χρηματικού ποσού των είκοσι ευρώ,

= ναρκωτική ουσία έναντι του χρηματικού ποσού των είκοσι ευρώ, «Δέκα» = ναρκωτική ουσία έναντι του χρηματικού ποσού των δέκα ευρώ,

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 20 Νοεμβρίου 2024, κατά την οποία αρχικά εντοπίσθηκε ο αρχηγός της οργάνωσης όταν προσέγγισε όχημα και συνελήφθη.

Μάλιστα, ο οδηγός του οχήματος (μη μέλος της οργάνωσης), μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, απέρριψε συσκευασία που περιείχε -1,8- γραμμ. κοκαΐνης, και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Ακολούθησε η σύλληψη των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και οικίες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-74,07- γραμμ. κοκαΐνης,

-143,5- γραμμ. κάνναβης,

-42- φαρμακευτικά δισκία,

τρίφτης,

-7.425- ευρώ,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο όπλο,

πτυσσόμενη ράβδος,

-12- κινητά,

πλήθος καρτών SIM,

όχημα και

-3- μοτοσυκλέτες.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον -194- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

