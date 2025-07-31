Της Έλενας Γαλάρη

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώπιον της ανακρίτριας που ερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το «μπάζωμα».

Στη δήλωση παράστασης ο κ. Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «ευθεία παρέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος, που έλαβε χώρα πριν καν ερευνηθεί το σημείο και καταγραφεί το μέγεθος της καταστροφής, πριν εντοπιστούν αγνοούμενα πρόσωπα και ελεγχθεί ο χώρος και τα εκχωματωμένα υλικά για ανθρώπινα υπολείμματα ή ανθρώπινα μέλη».

Συγκεκριμένα στην αίτησή του ο Π. Ασλανίδης αναφέρει:

«Η διερευνώμενη αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος για την οποία έχει ασκηθεί από τη Βουλή ποινική δίωξη κατά του Χρ. Τριαντόπουλου τελέστηκε στον τόπο του δυστυχήματος σχεδόν απνευστί και παραχρήμα μετά την πολύνεκρη τραγωδία υπό τη μορφή της παρέμβασης στον χώρο της θανατηφόρου σύγκρουσης και στο έργο των επιληφθεισών ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, σκοπός των οποίων ήταν η διερεύνηση τυχόν εγκληματικών ενεργειών και παραλείψεων και η εξακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών επέλευσής τους. *Η πράξη του κατηγορουμένου πρώην Υφυπουργού ενέτεινε την προκληθείσα από την τραγική απώλεια του υιού μου ψυχική οδύνη, ενώ προκάλεσε άμεση ζημία και ηθική βλάβη σε εμένα, αλλά και στους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, καθόσον παρακώλυσε την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας, αφαίρεσε έναν εξαιρετικώς σημαντικό αριθμό στοιχείων και δεδομένων από την Ποινική Δικογραφία και ούτως μου αποστέρησε τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά μου ως δηλώσαντος παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα δηλώνεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την ηθική βλάβη, για την ευθεία και ωμή παρέμβαση στον χώρο του δυστυχήματος» που φέρεται να έγινε εντολής του και η οποία έλαβε χώρα πριν καν ερευνηθεί το σημείο και καταγραφεί το μέγεθος της καταστροφής, πριν εντοπιστούν αγνοούμενα πρόσωπα και ελεγχθεί ο χώρος και τα εκχωματωμένα υλικά για ανθρώπινα υπολείμματα ή ανθρώπινα μέλη και πριν πραγματοποιηθεί χημική και βιοχημική ανάλυση σε σχετικά ευρήματα για την τεκμηρίωση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό εγκυρότητας των συνθηκών θανάτου ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, που είτε έχασαν τη ζωή τους συνεπεία της σύγκρουσης είτε απανθρακώθηκαν εξαιτίας της τεράστιας πυρόσφαιρας, για τα αίτια της οποίας δεν έχει ακόμα προκύψει ένα καθολικώς αποδεκτό συμπέρασμα, με αναπόδραστη συνέπεια την παρακώλυση της έρευνας των ανακριτικών οργάνων και των δικαστικών αρχών, καθώς και, εν τέλει, τη συσκότιση της ουσιαστικής αλήθειας, την οποία ως πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη αλλά και ως διάδικος, έχω πρόδηλο, άμεσο, προσωπικό, έννομο συμφέρον και δικαίωμα να γνωρίζω».

Επιπλέον, ο Παύλος Ασλανίδης επισημαίνει ότι:

«Η βλάβη μου σχετίζεται ευθέως με την παράβαση καθήκοντος και τον σχετικό με την πράξη δόλο βλάβης, ο οποίος ενυπήρχε εξαρχής στη μεθοδευμένη και σκόπιμη επιχείρηση απομάκρυνσης 300 τόνων περίπου υλικών από τον τόπο του εγκλήματος και το συγκαλυπτικό μπάζωμα με πίσσα και άλλα αδρανή υλικά του ιδίου όγκου και βάρους, ενέργειες, που επέδρασαν αναντιρρήτως στο έργο της εισαγγελικής και δικαστικής αρχής, παρακώλυσαν την αναζήτηση της αλήθειας και ήγειραν εύλογες υπόνοιες συγκάλυψης για τα αίτια της τραγωδίας και το περιεχόμενο του φορτίου της εμπλακείσας στη σύγκρουση εμπορικής αμαξοστοιχίας και κατ’ επέκταση στις συνθήκες επέλευσης του θανάτου του υιού μου, το οποίο συνιστά ένα τραγικό ερώτημα, που έως σήμερα ταλανίζει εμένα και δεκάδες άλλους συγγενείς θυμάτων. Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της υπό κρίση παράβασης καθήκοντος και του εν λόγω σκοπού βλάβης είναι προφανής, καθόσον η πράξη του κατηγορούμενου ήταν, αν όχι ο μοναδικός, τουλάχιστον ο πλέον πρόσφορος τρόπος για την παρεμπόδιση της έρευνας και τη συσκότιση της αλήθειας, αφού από το επίμαχο μπάζωμα απετράπη η συλλογή καίριων στοιχείων, τα οποία αναμφιβόλως θα διαφώτιζαν σκοτεινές πτυχές της τραγωδίας και θα μου επέτρεπαν να ασκήσω προσηκόντως όλα τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά μου ως δηλώσαντος παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

