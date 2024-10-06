Λευκάδα: 17χρονος χτύπησε με λοστό τον πατέρα της κοπέλας του

Ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε σχέσεις με την κόρη 40χρονου κατάφερε χτύπημα με λοστό στο κεφάλι του πατέρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του σε παραλιακό χωριό της Λευκάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ilefkada.gr, ο 17χρονος, μαζί με ακόμη τρία άτομα, επιτέθηκαν στον 40χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Οι τέσσερις νεαροί του επιτέθηκαν με σφυριά, και άλλα οικοδομικά εργαλεία ενώ ο 17χρονος τον χτύπησε με λοστό στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι τέσσερις νεαροί κρατούνται στα κρατητήρια της αστυνομίας της Λευκάδα και τη Δευτέρα θα οδηγηθούν στον ανακριτή κουβαλώντας βαριές κατηγορίες.

Το επίσημο δελτίο τύπου της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, χθες (05.10.2024), στη Λευκάδα, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας, τέσσερα άτομα -δύο αλλοδαποί και δύο ημεδαποί-, εκ των οποίων ένας ανήλικος 17 ετών, οι οποίοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 40χρονο ημεδαπό.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε ο 40χρονος, βραδινές ώρες, της Παρασκευής (04.10.2024), εξερχόμενος από την οικία του, δέχθηκε επίθεση από τους παραπάνω δράστες, με διάφορα οικοδομικά εργαλεία (σφυριά, λοστούς και βαριοπούλες), ενώ ο 17χρονος του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι, με λοστό, τραυματίζοντάς τον.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν και οι γονείς του 17χρονου, εκ των δραστών, για την παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, συμπλοκής κατά συναυτουργία, συμμετοχής σε συμμορία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παραπέμφθηκαν στον κ. Ανακριτή».

Πηγή: skai.gr

